Sondaggi politici, tonfo per Fratelli d'Italia: in affanno tutto il centrodestra

è il partito che perde più consensi nelle ultime due settimane. A confermarlo sono gli ultimiraccolti nella Supermedia Agi/YouTrend. Ma non sembrano beneficiarne gli altri partiti della coalizione, con Forza Italia e Lega che fanno registrare variazioni minime e che di certo non compensano il calo degli alleati.Non c’è molto da festeggiare, però, tra le opposizioni: l’unica lista in crescita è quella di +Europa, anche se per Pd e Movimento 5 Stelle la flessione è quasi impercettibile. Il centrosinistra guadagna qualche consenso sulla coalizione di governo, ma le distanze restano ampie.elettorali, destre in: in caloe tutta la coalizione di governoè comunque in testa con il 29,6% dei consensi: il partito di Giorgia Meloni perde lo 0,6% e scende ora al di sotto della soglia del 30%.