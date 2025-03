Ilgiorno.it - Somaglia, riecco la palestra: ginnastica e attività finisca, proposte per tutte le età

Leggi su Ilgiorno.it

(Lodi), 14 marzo 2025 – A, dopo gli anni di stop dovuti al Covid, torna la possibilità di farefisica a 360 gradi. “La novità è che asi torna ad avere uno spazio strutturato e organizzato, dove poter fare, come ante Covid e ancora di più - introduce il sindaco Angelo Caperdoni – abbiamo investito 80mila euro per gli spogliatoi e 40mila euro tra pavimentazione e altro. E’ stato un intervento del Comune, ma anche della società che entra, che si è accollata ulteriori spese per rendere attrattivo questo spazio sportivo” dettaglia. La risposta del paese sembra positiva: ”C’è attesa, hanno già molti iscritti. Faranno corsi didolce, pilates e molto altro” anticipa Caperdoni. La nuovasi trova nel plesso scolastico, esattamente sotto laprincipale dell’edificio di via Autostrada del sole.