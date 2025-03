Sololaroma.it - Sogno Champions, 10 finali per la Roma: il calendario arma a doppio taglio

Uno è stato il concetto espresso dai giocatori della, tramite i propri profili social, dopo sconfitta di Bilbao e conseguente eliminazione dall’Europa League: resettare e compattarsi per il finale di campionato. Piangere su ciò che poteva essere non serve a nulla, e la squadra è tornata subito al lavoro a Trigoria per pensare alla sfida al Cagliari, in programma domenica alle 16:00 all’Olimpico. La prima di 10da vivere tutto d’un fiato e con la possibilità di prepararne una alla volta senza più impegni infrasettimanali, giusto per coglierne l’aspetto positivo.È rimasto solo il campionato, è rimasto solo quelLeague che, giornata dopo giornata, si sta trasformando sempre più in un obiettivo non più utopistico. Proprio il turno in arrivo questo weekend potrebbe presentare uno scenario davvero goloso per la: Bologna e Lazio, 6ª a +4 e 5ª a +5, si scontreranno l’uno contro l’altra al Dall’Ara, mentre la Juventus 4ª a +6 sarà impegnata nell’infuocata trasferta di Firenze.