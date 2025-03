Oasport.it - Sofia Goggia: “Mi sono messa a ridere al traguardo. Federica sta vivendo la stagione perfetta”

Ieri sei centesimi ed oggi solo uno.rimanda ancora una volta il ritorno alla vittoria in Coppa del Mondo, concludendo al secondo posto nel superG di La Thuile dietro aBrignone. La bergamasca è rimasta comunque soddisfatta del suo risultato: “contenta anche oggi, una grande gara, un grande superG. Quando ho visto che ero seconda per un centesimo miproprio, guardando Fede, perché è un rincorrersi così”.ha parlato anche di Brignone e della suastrepitosa: “Lei staun momento dove tutto le sta andandomente e questa è anche l’ennesima conferma che quando tutto ti gira nel verso giusto anche per inezie riesci a trionfare”. Ancora la bergamasca sulla due giorni di La Thuile: “Dal mio cantomolto contenta di queste gare.