Bergamonews.it - Sofia, che peccato! Nel Super G-bis di La Thuile Goggia è ancora seconda, un centesimo dietro a Brignone

SecondoG in due giorni sulle nevi di Lamedaglia d’argento per: nella giornata in cui Federicatrionfa a pochi passi da casa e mette praticamente la mani sulla Coppa del Mondo, la campionessa bergamasca conferma l’ottimo periodo di forma, non di certo supportato dalla fortuna.Scattata dal cancelletto di partenza con il pettorale numero 10, ha condotto una prima parte di gara tutta all’attacco: sei centesimi meglio dial primo intertempo, sette al secondo, nove al terzo, prima di pagare il ritardo decisivo nel tratto finale.Al limite della perfezione, ancor una volta, Federicache si era presa il comando delG per cinque centesimi sulla francese Miradoli. Poi tutti gli occhi sono finiti su Lara Gut-Behrami, titolare del pettorale rosso di specialità e unica avversaria della valdostana per la conquista della coppa di cristallo: la svizzera ha chiuso al quarto posto, dopo unaparte di gara nella quale non è mai riuscita a trovare a trovare velocità e traiettorie ideali.