Smith e Reggio, l’amore rinnovato

Claudio Coldebella lo aveva di fatto preannunciato in una recente intervista, ma da ieri c’è anche l’ufficialità: Jamarha prolungato il contratto e vestirà la canotta della Pallacanestro Reggiana fino al giugno del 2026. "Sono grato ed entusiasta di averil mio contratto e non vedo l’ora di continuare questo fantastico viaggio qui aEmilia – queste le prime parole del veterano biancorosso - Vorrei solo dire che apprezzo la fiducia ed il sostegno che ho ricevuto quotidianamente da tutte le persone coinvolte in questa società e che il mio modo per ripagarlo è impegnarmi e dare il meglio di me ogni giorno. Quindi, come sempre, non ci resta che continuare a lavorare". Pratico e pragmatico come sempre,– che il prossimo 7 di aprile compirà 38 anni - vivrà nella nostra città anche una terza stagione che lo porterà probabilmente a chiudere qui una carriera di alto profilo in cui ha vinto un’Eurocup, una Fiba Europe Cup (proprio contro, quando vestiva la canotta del Bahcesehir) e un campionato francese col Limoges oltre a diversi altri premi individuali, su tutti quello di Mvp dell’Eurocup 2021.