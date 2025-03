Digital-news.it - Sky rinnova l'intrattenimento con nuovi show: debutta Money Road e altre novità su Sky e Tv8

Sky continua a innovare l'offerta di, aggiungendo sempreaccanto ai grandi successi consolidati. Tra i programmi che hanno fatto la storia di Sky, come MasterChef, X Factor e Pechino Express, si aggiunge un nuovo entusiasmante formato,, che debutterà a fine maggio su Sky Uno, in sei puntate. Il programma, condotto da Fabio Caressa, si presenta come uno strategy game e un esperimento sociale, con un gruppo di 12 partecipanti che dovranno resistere a numerose tentazioni per mantenere intatto un bottino da dividere alla fine del percorso. Il programma, le cui riprese sono in corso in una remota isola della Malesia, sarà trasmesso anche su Tv8, contribuendo ad arricchire il palinsesto estivo di Sky, che offriràsenza sosta, con X Factor in autunno, MasterChef in inverno, Pechino Express in primavera, ed’estate.