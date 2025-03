Digital-news.it - Sky lancia Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo: il nuovo show con Fabio Caressa

Sky annuncia l’arrivo di unha un. Il titolo, primo adattamento italiano del format internazionale Tempting Fortune – premiato tra i migliori titoli internazionali degli ultimi anni, con all’attivo edizioni oltreoceano e in Europa (tra cui UK, dove a breve debutterà la seconda stagione) – fa il suo ingresso tra i grandid’intrattenimento dell’offerta Sky e arriverà prossimamente su Sky e in streaming su NOW.Alla conduzione ci sarà, amatissimo volto Sky, qui al suo esordio assoluto nella conduzione di un format d’intrattenimento. Ed è proprio lui ad annunciare sui social, con un video direttamente dal “set”, l’arrivo di questoSky Original, prodotto da Blu Yazmine, del quale sono in corso in questi giorni le riprese nella giungla malese.