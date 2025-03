Oasport.it - Skicross, Simone Deromedis cade a Craigleith ma resta in testa alla Coppa del Mondo. Howden vince e recupera

al comando della classifica generale delladeldi(disciplina dello sci freestyle) al termine della gara-1 di(Canada), disputata su una neve ai limiti del praticabile e con temperature addirittura attorno ai 10 °C. Il fuoriclasse trentino, che si era presentato a questo appuntamento con 99 punti di vantaggio sul tedesco Florian Wilmsmann e 141 lunghezze sul canadese Reece, si è però visto ridurre sensibilmente il proprio margine in graduatoria quando mancano tre gare al termine della stagione.Il nostro portacolori è infatti caduto nella parte finale dei quarti di finale: in approccio a un salto è incappato in una brutta spigolata, si è girato in volo ed è andato a sbattere con la schiena sulla neve. Fortunatamente l’airbag si è aperto, ma le condizioni fisiche del 24enne sono ancora tutte da valutare: l’auspicio è che non si tratta di qualcosa di grave e che domani possa presentarsi al cancelletto di partenza per disputare la fondamentale gara-2 di questo appuntamento in terra nordamericana (ne seguiranno poi due a fine marzo in quel di Idre Fjall).