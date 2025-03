Oasport.it - Skicross, Jole Galli incontenibile a Craigleith: il podio è una garanzia in Coppa del Mondo

ha conquistato un pregevole terzo posto nella gara-1 di, prova valida per ladeldi(disciplina dello sci freestyle). L’azzurra si è resa protagonista di un bel cammino in Canada dopo aver firmato il terzo tempo in qualifica, superando agevolmente i quarti e la semifinale su una neve particolarmente molle viste le altissime temperature che hanno fatto capolino nella località nordamericana (oggi si sono toccati i 10 °C).La livignasca è uscita brillantemente dal cancelletto di partenza alle spalle della scatenata svizzera Fanny Smith, ha gestito al meglio il tratto più tecnico della pista che proponeva un paio di curve a corto raggio e ha cercato di difendere la piazza d’onore dietro all’imprendibile elvetica, ma a metà pista ha subito il sorpasso da parte della francese Marielle Berger Sabbatel, che in quel frangente era visibilmente più veloce della nostra portacolori.