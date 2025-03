Ilfattoquotidiano.it - Siria, Erdogan monitora la situazione dei curdi, dopo l’accordo tra il governo provvisorio e le Forze democratiche

La Turchia seguirà da vicino come si svilupperà sul camporecentemente firmato tra ilno e lene (SDF) guidate dai, ha affermato un funzionario del Ministero della Difesa nazionale. Le SDF sono l’ organizzazione paramilitare che raggruppa le milizie arabe e curde che nel 2015 riuscirono a respingere sul campo i tagliagole dell’Isis che stavano tentando di conquistare laper farla diventare parte del Califfato islamico. La battaglia per liberare Kobane ne è l’esempio passato alla storia.Durante la conferenza stampa settimanale, il portavoce del ministero, il contrammiraglio Zeki Aktürk, ha commentato, affermando che la Turchia ne valuterà gli esiti pratici: “Osserveremo come questo accordo verrà implementato e il suo impatto effettivo sul campo.