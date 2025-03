Ilveggente.it - Sinner, non c’è due senza tre: quella telefonata rivelatrice

Leggi su Ilveggente.it

Jannik, è bastata unaper stravolgere ogni equilibrio: gli indizi si moltiplicano, ma il dado non è ancora stato tratto.Non un post sui social, non un’intervista. Janniksi è ritirato a vita privata, approfittando della squalifica per doping, e si sta dedicando, almeno presumiamo, solo ed esclusivamente al tennis. Scelta saggia, la sua, visto e considerato che quando gli ricapiterà mai di avere a disposizione così tanto tempo per lavorare sul fisico e per focalizzarsi sulla sua preparazione atletica?, non c’è duetre:(AnsaFoto) – Ilveggente.itMentre lui è lì, da qualche parte in Francia, ad allenarsi in vista del grande rientro, previsto per i primi di maggio, non si fa altro che parlare di lui. Dell’assalto al suo trono, per esempio, ma non solo.