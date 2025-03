Sportnews.eu - Sinner, arriva la decisione che nessuno si aspettava: tifosi sconvolti dall’accaduto

Il numero 1 al mondo prosegue la sua preparazione in vista del rientro in campo, ma nel frattempouna novità assolutaJannik(Instagram)Il primo grande appuntamento da spettatore di Jannikè l’Indian Wells. Il Master 1000 della California è alle battute finali con le semifinali che si giocheranno nella serata di sabato e le sorprese non sono assolutamente mancate. In primis, quella più clamorosa e anche molto positiva per Jannik, è stata l’eliminazione al secondo turno di Alexander Zverev che si è fatto rimontare dall’olandese Griekspoor, precludendosi la possibilità di accorciare in classifica sull’azzurro. Anche le uscite di scena precoci di diversi giocatori top 10 come Fritz, Ruud e De Minaur hanno sicuramente destato stupore. Chi invece si dimostra padrone del cemento californiano è Carlos Alcaraz: lo spagnolo ha dominato praticamente tutti gli incontri finora ed èto in semifinale senza perdere un set.