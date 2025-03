Sindacati contro Fabio Panetta | si è fatto la palestra in Bankitalia Il governatore fa filtrare | ho comprato di tasca mia cyclette e attrezzi

Leggi su Open.online

Nel loro rapporto non esattamente idilliaco con ildella Banca di Italia,, alcune forze sindacali interne alla banca centrale italiana hanno provato a scatenare nelle ultime ore il “-gate”: per tenersi in formaavrebbecostruire all’interno della banca unaad uso esclusivo e personale, e ovviamente l’ipotesi è stata accompagnata dalle classiche considerazioni su «paga sempre Pantalone». Da ambienti vicini alnon si nega ilin sé, ma lo si minimizza precisando che non un euro pubblico è stato impegnato.Il sindacato autonomo sgancia la bomba sul “Il Re della Banca” e la suaA lanciare la polemica è stata la Federazione autonoma lavoratori della Banca d’Italia (Falbi) in un volantino interno dal titolo “Unto”, accompagnato da un disegnino di un uomo che solleva pesi.