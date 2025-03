Puntomagazine.it - SIM Carabinieri chiede immediato sostegno ai militari colpiti dal sisma nei Campi Flegrei

Il SIMsi appella al Comandante Generale dell’Arma: “Confidiamo nel Suo intervento affinché i nostri colleghi possano ricevere il supporto che meritano”A seguito dei recenti eventi sismici che hanno colpito la provincia di Napoli, in particolare l’area dei, il SIMesprime forte preoccupazione per i colleghi impegnati sul territorio colpito e per coloro che, pur operando altrove, hanno familiari che stanno vivendo il dramma del.Un’intera comunità attende che il Governo valuti al più presto l’emanazione di decreti che riconoscano il rischio di compromissione degli interessi primari, con la conseguente dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 225/1992. Il Segretario Generale del SIM, Antonio Serpi, si appella alla sensibilità del Ministro della Difesa, sempre attento alla tutela e al benessere delle donne e degli uomini in uniforme.