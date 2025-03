Game-experience.it - Silent Hill f, Konami ha pubblicato il terrificante Official Reveal Trailer al SILENT HILL Transmission

hafinalmente l’dif, il nuovo capitolo della storica saga horror che porterà i giocatori in un’atmosfera inquietante e surreale ambientata nel Giappone degli anni ’60. Il video in questione introduce Shimizu Hinako, una giovane che si trova intrappolata nella cittadina isolata di Ebisugaoka, improvvisamente sommersa da una densa nebbia che trasforma il luogo in un incubo vivente.ha rivelato nel corso delche il gioco vanta la collaborazione di Ryukishi07, celebre autore di visual novel horror, noto per la sua capacità di intrecciare narrazione psicologica e terrore puro. Il comparto sonoro sarà invece affidato ad Akira Yamaoka, il compositore iconico che ha dato un’identità unica alla saga dicon le sue musiche suggestive e disturbanti.