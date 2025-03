Gamerbrain.net - Silent Hill F: Gameplay e tanti dettagli svelati

Leggi su Gamerbrain.net

Konami e lo sviluppatore NeoBards Entertainment hanno annunciatof, il prossimo capitolo della celebre saga horror. Il gioco sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam, Epic Games Store e Microsoft Store. Sebbene una data di uscita ufficiale non sia stata ancora comunicata, l’attesa è già alle stelle.Un’Oscura Avventura nel Giappone degli Anni ’60Ambientato nella remota cittadina di Ebisugaoka,f racconta la storia di Shimizu Hinako, un’adolescente la cui vita ordinaria viene sconvolta da una misteriosa e inquietante nebbia. Questa coltre avvolge la città, trasformando l’ambiente familiare in un incubo disturbante.Hinako dovrà affrontare enigmi intricati, creature grottesche e un terrore che si insinua nella mente e nel cuore. La narrazione, curata da Ryukishi07, autore noto per la sua abilità nel creare atmosfere cupe e angoscianti, promette un’esperienza intensa fatta di dubbi, rimpianti e scelte impossibili.