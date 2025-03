Davidemaggio.it - Signorini ritratta: “Il GF è un gioco con rigorosi controlli. Lorenzo non ha fatto nulla di male”. Beh va beh!

“Sono stato colto di sorpresa e, riascoltandomi, desidero chiarire meglio il mio pensiero”. Arriva il clamoroso dietrofront di Alfonso, che dopo aver preso pubblicamente – e giustamente – le distanze in merito alle discutibili vicende del Grande Fratello,in maniera anche fin troppo drastica.Il Grande Fratello è un. Uncon delle regole, sia all’interno della casa che nel televoto. Regole che Endemol Shine Italy, che produce il programma, sottopone a. Io firmo il programma come autore e, al di là delle mie opinioni personali, posso affermare che, pur essendo protagonista di alcuni episodi oggettivamente poco piacevoli, in base al regolamento non hache giustifichi un’eliminazione. Se così fosse stato, sarebbero stati presi provvedimenti.