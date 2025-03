Sicurezza idraulica, corso la bonifica del canale delle Acque Alte a Isola Sacra

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 14 marzo 2025 – Sono iniziati i lavori dideldenominatoad. L’intervento è realizzato dal Consorzio didel Litorale Nord di Roma, in collaborazione con il comune di Fiumicino e riguarda il tratto che attraversa via Coni Zugna fino al Tevere.“Ringraziamo il Consorzio diLitorale Nord per l’importante lavoro che sta portando avanti su tutto il territorio di– dichiarano congiuntamente il vicesindaco, Giovanna Onorati e l’assessore all’Ambiente, Stefano Costa. – La sinergia tra Enti locali è fondamentale per garantire lae la manutenzione del territorio. Questo intervento rappresenta un passo concreto per migliorare la vivibilità della zona e la qualità della vita dei cittadini.”“Grazie anche alla sinergia e alla concertazione Istituzionale con il comune di Fiumicino – ha detto il Presidente del Consorzio di, Niccolò Sacchetti – nel quadro generale dei lavori che svolgiamo nel perimetro di nostra competenza nell’agro di Fiumicino abbiamo dato il vai a queste importanti attività”.