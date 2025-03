Dayitalianews.com - Sicilia, Consiglio dei ministri: nessun rilievo a bilancio e legge stabilità della Regione

Ildeiha deciso di non impugnare né ladiné ildi previsionena, approvati a fine 2024 dall’Ars.Si tratta di un risultato di grandeche non si registrava da molti anni e che testimonia la correttezza formale e sostanziale delle scelte adottate dal governo regionale” Lo rende noto l’ufficio stampa e documentazionena.Le dichiarazioni del governatoreIl governatore Renato Schifani, “ha accolto la notizia con soddisfazione, sottolineando come questo esito confermi la bontà del lavoro svolto dall’esecutivo”.“L’assenza di rilievi da parte dello Stato sui documenti contabilina – ha dichiarato Schifani – rappresenta un traguardo significativo. Dimostra la serietà e il rigore con cui abbiamo operato nella predisposizione deldi, assicurando il rispetto delle norme e la sostenibilità delle finanze pubbliche».