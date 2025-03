Anteprima24.it - Sicignano degli Alburni: Regione stanzia oltre 3 milioni di euro per i depuratori

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Finalmente realizziamo l’opera tanto attesa e tra le piu importanti per il nostro paese“. Commenta così, il sindaco del Comune di, Giacomo Orco, il finanziamentoto dallaCampania all’ente di Palazzo di Città per la realizzazione di un impianto di depurazione comunale a servizio del paese.Finanziamentoto con il decreto dirigenziale di Palazzo Santa Lucia n.61/2025 per un importo di 3300000,00. “Un intervento urgente di cui necessitava il nostro territorio” – spiega soddisfatto il sindaco Orco. L’impianto, come da progetto, servirà i centri abitati con il capoluogo e le varie frazioni di Terranova, Zuppino e Scorzo,che con i fonditi si provvederà anche a riqualificare l’impianto di depurazione a servizio delle frazioni di Galgo e Castelluccio Cosentino.