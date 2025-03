Ilfattoquotidiano.it - “Siamo a 488 querele e mi preoccupo quando non me ne arrivano. Ci odiano, stiamo sulle pa**e”: Marco Mazzoli e Lo Zoo di 105

, ideatore e voce de Lo Zoo di 105, ha raccontato la nascita e l’evoluzione di un programma che, negli anni, è diventato simbolo di un approccio diretto e irriverente alla radiofonia. In un’intervista a Il Giorno,ha sottolineato la peculiarità del programma, definendolo “l’ultima spiaggia della libertà di parola, di cui però abbiamo abusato”. Poi azzarda: “Cipalle. Fino anoni dati d’ascolto.”.Le scelte audaci e talvolta controverse hanno avuto anche conseguenze legali., infatti, ha rivelato che il programma ha accumulato “488in totale”, confermando il prezzo pagato per la sua trasgressività. Nonostante le polemiche, il conduttore ha spiegato che l’imprevedibilità della trasmissione è ciò che l’ha resa unica: “Ogni giorno è un po’ come ritrovarsi a fare bungee jumping: tu sei certo di avere l’elastico, maalle 14 apri il microfono e ti lanci nel vuoto, non sai esattamente cosa può succedere”.