Gqitalia.it - Sì, i grandi vincitori della Paris Fashion Week sono stati i pantaloni super colorati

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Dinamismi cromatici su volumi fluidi in movimento: potrebbe essere la didascalia di un'opera d'arte, e invece è quello che ci ha suggerito l'ultimasul tema. Già, perché scegliere che cosa indossare tra i miglioriuomo sarà un vero e proprio trend dell'autunno-inverno prossimo. Morbidi, sartoriali, audaci: i nuovidicono addio (temporaneamente) al nero per intraprendere una svolta cromatica più decisa e luminosa. La buona notizia? Puoi iniziare a indossarli già da ora, e giocare in anticipo di qualche mese sulla tendenza.Lo stile si accede e non possiamo più farne a meno: lo dimostrano iuomo dell'ultimaTOM FORD DÉFILÉ -- Womenswear Fall/Winter 2025-2026sartoriali loose fit solid purple di Tom Ford Fall Winter 2025-26 (Photo by Kristy Sparow/Getty Images for TOM FORD)Kristy Sparow/Getty ImagesMiu Miu: Runway -- Womenswear Fall/Winter 2025-2026sartoriali loose fit bright senape di Miu Miu Fall Winter 2025-26 (Photo by Victor Boyko/Getty Images)Victor Boyko/Getty ImagesGià, il nero.