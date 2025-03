Ilfoglio.it - “Si dimetta”. Opposizioni contro Delmastro dopo le sue parole al Foglio

le dichiarazioni rese al, in cui il sottosegretario alla Giustizia Andreaha bocciato la riforma della magistratura, l'opposizione va all'attacco: "Si". "non doveva essere nominato sottosegretario alla Giustizia. Non era all'altezza. E lo hanno confermato questi oltre due anni a Via Arenula, in cui ha operato con scarsissimo senso dello Stato, con una visione lontana dai principi costituzionali. Ma quanto uscito stamattina sul, quelle dichiarazioni che demoliscono la cosiddetta riforma Nordio sulla giustizia e la separazione delle carriere rivelano una crisi irreparabile nei rapporti con il ministro. Il quale farebbe un gesto di dignità se se ne andasse. Ma in ogni casonon dovrebbe restare un minuto di più. Per un minimo di decoro", scrive in una nota il Pd firmata dalla responsabile nazionale Giustizia, Debora Serracchiani, insieme a Federico Gianassi, Alfredo Bazoli e Walter Verini.