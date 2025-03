Torinotoday.it - Si baciano nel bagno di un bar a Torino, poi lui la tocca e lei lo denuncia per violenza sessuale: ragazzo prosciolto

Leggi su Torinotoday.it

Anche lei, studentessa polacca in città per l’Erasmus, ha ammesso che il primo bacio era stato consenziente, nell’antidi un bar a. Poi lui, coetaneo che l’aveva conosciuta pochi minuti prima con cui amico, sarebbe andato oltre. Per questo, la ragazza l’hato, portandolo in.