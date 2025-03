Oasport.it - Short track, Sighel e Fontana protagonisti nella prima giornata dei Mondiali. Squalificata la staffetta femminile

Leggi su Oasport.it

Si è chiusa unaagrodolce per l’Italia aidiin corso di svolgimento a Pechino. Se le gare individuali hanno dato i risultati sperati, purtroppo è arrivata la delusione nelle staffette, con solo la mista che è riuscita a raggiungere la semifinale. Enorme il rimpianto soprattutto per il quartetto, che si presentava alla rassegna iridata con ambizioni da medaglia dopo una stagione di World Tour davvero eccezionale.L’Italia (Chiara Betti, Arianna, Gloria Ioriatti, Elisa Confortola) è rimasta coinvolta in un contatto con la Polonia, che ha portato poi i giudici a penalizzare proprio la formazione azzurra. Appena dopo un cambio, Ariannasi è toccata con una polacca in curva e la giuria ha deciso di punire l’azione della trentina.Esce di scena anche lamaschile (Luca Spechenhauser, Pietro, Lorenzo Previtali, Thomas Nadalini), che ha conclusa quarta la sua batteria dietro ad Olanda, Stati Uniti e Gran Bretagna.