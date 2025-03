Ultimouomo.com - Shai Gilgeous-Alexander fa sembrare normale ciò che è straordinario

In una qualsiasi altra stagione, i risultati e i traguardi accumulati fino a questo momento dabasterebbero e avanzerebbero per assicurarsi il premio di MVP senza troppe discussioni. SGA non risponde solamente alla domanda che tradizionalmente indirizza il premio individuale più ambito della stagione, vale a dire “Chi è il miglior giocatore della miglior squadra della lega?”, ma ha anche messo assieme il livello più alto di continuità di rendimento visto nell’arco dei sei mesi di regular season che si avvia alla conclusione. Se il premio di MVP non è ancora virtualmente tra le sue mani è solo per l’assurdo livello tenuto da Nikola Jokic quest’anno, ma non è detto che a fine stagione non riesca comunque a vincere il primo trofeo individuale della sua carriera.UN LIVELLO INDIVIDUALE VISTO RARAMENTEaveva chiuso al secondo posto nella corsa al premio di MVP già lo scorso anno ed era nella top-5 nel 2022-23, ma quest’anno è senza alcun dubbio asceso a un livello superiore per rendimento e continuità.