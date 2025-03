Bergamonews.it - Sguardi al femminile, tra memoria e violenza, protagonisti ai Visti da Vicino

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo.al, che si muovono nel tempo e nello spazio, alla ricerca delle origini e con uno sguardo rivolto al futuro, sono statidei due documentari presentati giovedì 13 marzo nella sezionedadella 43esima edizione di Bergamo Film Meeting.Un recupero di, che scava in un passato di emigrazione, è protagonista di “Motherland” della regista svizzera Miriam Pucitta. Cresciuta come figlia di lavoratori migranti italiani in Svizzera negli anni Sessanta e Settanta (ed arrivata poi in Italia, che, a sua volta, ha lasciato a 26 anni per vivere in Germania), la regista decide di indagare tra i ricordi di quel periodo, per comprendere le difficili decisioni prese dai genitori. Insieme alla figlia Giulia, mette insieme i ricordi frammentati, con i silenzi della madre Marcella, cresciuta appunto con una “cultura del silenzio” (che non le permetteva di esprimere appieno emozioni e punti di vista) ed ammalatasi poi di depressione, in grado di “oscurare la personalità”.