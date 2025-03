Lanazione.it - Sfuma l’impresa del Selvatelle. Ma resta un risultato storico

0 SANCASCIANESE 1: Pinelli, Marchetti, Tosi, Pini, Vanni, Marianelli, Ciandri (1’2 ts Mazroui), Telleschi, Faraoni, Vaira, Puccioni (21’ st Micheletti). All. Chetoni. SANCASCIANESE: Minò, Frutti, Tongiani (13’ st Magnelli), Pratesi, Schiazza, Ballini (6’1 ts Dupi), Sandroni (41’ st Fusi Y.), Fusi G., Guarducci (22’ st Terramoto), Lumachi, Magistri. All. Latini. Arbitro: Casale di Siena. Marcatori: al 15’del 2ts Lumachi. Firenze – Una finale storica per ilche al Bozzi di Firenze si è battuta per conquistare la Coppa regionale di Categoria. La partita si è conclusa con la vittoria della Sancascianese, con un gol realizzato al 120’ dal suo capitano, ma la squadra del, allenata da Chetoni, è uscita a testa alta dalla prestigiosa competizione.