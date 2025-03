Ilrestodelcarlino.it - Sfottò sessisti all’arbitra: “Vai a casa a cucinare”. Multa (lieve) alla società

Rimini, 14 marzo 2025 – Essere donna, a volte, significa dover dimostrare di valere il doppio per ottenere la metà del rispetto. Significa essere messe costantemente in discussione, dover fronteggiare improperi, discriminazioni e pregiudizi solo perché si osa occupare uno spazio considerato maschile. E il mondo dello sport non fa eccezione. Domenica scorsa, allo stadio Calbi di Cattolica, l’arbitra Elisa Donelli, 49 anni, è stata vittima dell’ennesima raffica di insultidurante la partita di Seconda Categoria tra Superga 63 Dilettantistic e Real Montefeltro. Era il 9 marzo, il giorno dopo la festa della donna. Dai tifosi, tra cui alcuni tesserati della squadra di, sono piovuti insulti e frasi come: “Vai aa far da mangiare, cosa fai qui?”. Una scena che riportamente episodi simili, accaduti in passato a Donelli e a tante altre donne nel mondo dello sport.