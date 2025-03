Anteprima24.it - Sfida scudetto Atalanta-Inter: il Napoli può andare in vetta

Tempo di lettura: 4 minutiOra o mai più. L’di Gasperini sente che è questo il momento per entrare di peso nella corsa: se batte in casa l’l’agguanta, e poco conta se poi entrambe dovranno inseguire il, che ha l’occasione per tornare in testa dovendo affrontare un avversario di livello inferiore come il Venezia. Ma è un turno fondamentale anche per la volata per il quarto posto che vede sei squadre distribuite in otto punti, con due sfide dirette: Bologna-Lazio e Fiorentina-Juventus, se non ci saranno problemi col maltempo. Saranno risultati che peseranno per il futuro di vertice della serie A, oggetto di riflessione nella prossima pausa delle nazionali.Il ritorno in grande stile dell’ha messo il fiato sul collo a, che sembravano ormai avviate a un testa a testa.