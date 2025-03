Lanazione.it - "Seveso resti pure in consiglio". Amo Forte difende l’ex assessore

L’annunciato processo perSimona(dopo che il gip ha confermato il rinvio a giudizio per lei e il compagno Francesco Polacci) scatena il putiferio politico. Dopo che il sindaco Bruno Murzi ha fatto riferimento all’"indifferenza delle opposizioni", evidenziando poi "l’opportunità di dimissioni della stessa dalla carica di consigliere comunale", stavolta è la minoranza a prendere la parola in modo deciso, visto cheoggi siede nelle file di opposizione: "Non è giusto chesi dimetta. E spettava al primo cittadino controllare quanto accadeva". La diatriba pare solo l’inizio di un filone politico che sicuramente accompagnerà quello giuridico. "Stiamo seguendo la questione del rinvio a giudizio della consiglieracon grande attenzione – commentato i consiglieri del gruppo Amo– eamo in attesa che i fatti vengano chiariti nell’interesse della comunità.