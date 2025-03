Ilgiorno.it - Sesto: una palestra, un simbolo: "Un ambiente davvero magico". Festa d’addio con i campioni

Leggi su Ilgiorno.it

"Il 5 febbraio abbiamo dato l’ultimo bacio a quella che era la De Gym, il tempio della Muay Thai italiana. Dopo di noi entrerà la nuova proprietà, completamente un’altra attività, che gioverà delle energie positive che abbiamo lasciato tra queste quattro mura". Dopo 20 anni Diego Calzolari dà addio alla De Gym Italy, che si spegne aper riaccendersi a Phuket, in Thailandia, dove la sua esperienza e il suo lavoro di maestro lo hanno portato fin dagli anni ’90. Ladi via Fiorani è stata "un" che ha ospitato nei giorni scorsi l’ultima riunione prima di un brindisi commemorativo con un’ottantina di sportivi e non solo. "Nulla è finito, tutto prosegue a gonfie vele, tutto cresce, è una vita stupenda. Me ne vado con orgoglio, quello di aver fatto stare bene migliaia di persone: alcuni avevano bisogno di trovare sicurezza in loro, altre di socializzare, alcune semplicemente di sudare e altri di divenire atleti.