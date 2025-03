Ravennatoday.it - Servizio di trasporto per le persone evacuate nel forese di Ravenna

Tutti i cittadini che devono evacuare e che non sanno come recarsi al punto di accoglienza, predisposto dal Comune nelle palestre dell’Itis e dei Geometri, con ingresso da via Cassino, potranno usufruire degli autobus in partenza alle 19 da piazza della Repubblica a Mezzano e da piazza 5 dicembre.