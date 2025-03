Ilrestodelcarlino.it - Sermi per autoripatori. Convenzione con Rina per gli associati

Confartigianato Autoriparazione ha sottoscritto conunache ha per finalità l’agevolazione di un sistema tariffario per tutti gli autoriparatorirelativamente all’attività certificativa(Security related Repair and Maintenance Information) per l’accesso alle informazioni riguardanti le diagnostiche di bordo del veicolo e la riparazione e manutenzione del veicolo, con una riduzione dei costi del 10%. Il processo di certificazionesi basa su una rigorosa valutazione documentale, esaminata inizialmente tramite un portale connesso al Trust Center. Dettagli e informazioni su questa opportunità sono sul sito www.confartigianato.ra.it