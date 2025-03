Sport.quotidiano.net - Serie D. "Tifo Civitanovese e per la sua salvezza»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Laha giocatori che in campo danno più del 110% e che meritano la". È quanto dice Giorgio Crocetti, che dei rossoblù è stato diesse nel corso della stagione 2022-23. "Mi auguro che i rossoblù mantengano la categoria. Ora sono contento che abbiano trovato la quadra", dichiara pensando ai vari Visciano, Domizi, Passalacqua, Cosignani e Brunet avuti in rossoblù, ma probabilmente anche a Padovani, con cui condivise l’esperienza cremisi. "e per la sua permanenza in D – rivela infatti Giorgio Crocetti – anche perché lì ci sono ragazzi che conosco bene e che stanno dimostrando di essere calciatori importanti. Mi ha fatto piacere vedere Brunet realizzare una doppietta: è una pedina importante per la squadra, ha fatto bene in Eccellenza e ora si sta dimostrando il giocatore che è.