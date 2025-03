Baritoday.it - Serie C, Picerno-Monopoli: divieto di vendita dei biglietti per i residenti della provincia di Bari

Leggi su Baritoday.it

I tifosi delnon potranno assistere al match contro il, in programma domenica 16 marzo allo stadio Curcio (ore 15:00) e valevole per la trentaduesima giornata del campionato diC, girone C. È stato infatti disposto ildideiper i