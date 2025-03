.com - Serie C Femminile / Jesina Aurora, al Carotti tempo di big match contro il Vicenza

Le leoncelle, seste a quota 30 dopo lo 0-0 in casa del Riccione, ospitano in quel di Jesi le vicentine, che inseguono il Venezia capolista a tre punti di distanza: il programma della gara e il punto sul girone BJESI, 14 marzo 2025-Grande entusiasmo in casaper la grande sfida della ventiduesima giornata diC. Alle leoncelle troveranno di fronte a loro il, attualmente secondo in classifica a quota 41 punti, a -3 dalla vetta occupata dal Venezia (che però ha una gara in meno).Riccione-0-0 (fonte: Tuttocampo)Le jesine vengono dal pareggio a reti bianche nel derby in casa del Riccione, una sfida tesa ed equilibrata che non ha visto prevalere nessuna delle due squadre né tantomeno lo spettacolo.Ora nel cammino delle biancorosse arriva una big, per una sfida che può valere tantissimo per la classifica di entrambe: le vicentine hanno bisogno dei tre punti per continuare ad inseguire la capolista, mentre le marchigiane vogliono confermare di essere una grande del campionato prendendosi i tre punti e cercando di allungare sulle inseguitrici, con soli sette punti di distanza tra il sesto posto, occupato dalle leoncelle a quota 30, e l’undicesimo (l’ultimo posto per i playout), in cui attualmente si trova il Tavagnacco a 23.