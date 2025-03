Sport.quotidiano.net - Serie B Interregionale: la classifica comincia a sorridere. New Flying Balls, la forza del gruppo di Lolli. Piazza, Myers e Domenichelli piegano Cagliari

New97 Esperia68 NEW11, Torreggiani, Zani 1, Ranitovic 9,15, Ranuzzi ne, Tibs 9, Cortese 14, Balducci 13,16, Baggi 9. All.: Cabriolu 5, D’Elia 2, Giordano 13, Potì, Villani 3, Thiam 10, Locci 5, Maresca 13, Bartolozzi 15, Sanna 2. All. Manca. Arbitri: De Rosa e D’Amico. Note: parziali 22-17; 47-42; 71-51. Premono sull’acceleratore nei secondi 20’ di gara e per i Newarriva il secondo importante successo consecutivo nei play-in Gold del campionato di: a farne le spese a Ozzano è l’Esperia, al terzo ko di fila. Per gli ozzanesi di coach Matteouna vittoria determinante per agganciare il corposoa quota 12, che in vista del match di domenica alle 18 contro Viterbo potrebbe scompaginare la