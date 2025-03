Sport.quotidiano.net - Serie B, 30esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Roma, 14 marzo 2025 – Questa sera andrà in scena l'ultimadiB prima della sosta nazionali. Si partirà con Palermo – Cremonese, gara importantissima per quanto riguarda i discorsi playoff, mentre alle 15 di domani scenderanno in campo Spezia e Sassuolo, entrambe in trasferta e rispettivamente contro Cesena e Cittadella. Inoltre, si giocheranno anche Frosinone – Brescia e Juve Stabia – Modena, mentre alle 17:15 il Pisa cercherà il riscatto dopo il ko della scorsa gara contro lo Spezia, che ha riaperto la corsa per la promozione diretta. Bari – Salernitana sarà l'ultima gara di domani (in programma alle 19:30), mentre domenica alle 15 si disputeranno Reggiana – Sampdoria e Sudtirol – Carrarese. Catanzaro – Cosenza, domenica alle 17:15, chiuderà il turno. Il programma dellevederle Palermo – Cremonese: venerdì 14 marzo, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;Frosinone – Brescia: sabato 15 marzo ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;Juve Stabia – Modena: sabato 15 marzo ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;Cesena – Spezia: sabato 15 marzo ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;Cittadella – Sassuolo: sabato 15 marzo ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;Pisa – Mantova: sabato 15 marzo ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;Bari – Salernitana: sabato 15 marzo ore 19:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;Reggiana – Sampdoria: domenica 16 marzo ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;Sudtirol – Carrarese: domenica 16 marzo ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;Catanzaro – Cosenza: sabato 15 marzo ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;Palermo – Cremonese Palermo (3-4-1-2): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Diakité, Blin, Gomes, Di Francesco; Verre; Brunori, Pohjanpalo.