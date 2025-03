Calciomercato.it - Serie A, tre partite a rischio rinvio: il motivo

Leggi su Calciomercato.it

Potrebbe arrivare per la prima volta inA un cambio data, con 1, 2 o 3. Sarebbe una prima volta storica nel nostro campionato.Lotta Scudetto, qualificazione per la Champions o l’Europa League, per finire con la lotta per non retrocedere: era da diversi anni che non assistevamo ad un campionato così avvincente a tutti i livelli competitivi. Ne beneficerà sicuramente lo spettacolo e chissà, in futuro, anche la possibilità di vendere i diritti tv a delle cifre più alte rispetto a quelle odierne. L’obiettivo è chiaramente raggiungere un livello di equilibrio competitivo tale da arrivare ad incassare cifre simili a quelle della Premier League.Proprio dall’Inghilterra potrebbe arrivare un altro esempio di organizzazione sportiva. Il campionato inglese infatti è famoso per il suo “boxing day” (apertura dei regali): il 26 dicembre le squadre di Premier scendono in campo.