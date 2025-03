Lapresse.it - Serie A in tv, oggi l’anticipo Genoa-Lecce: dove vederla

Leggi su Lapresse.it

Archiviata la parentesi europea con le sfide di Champions, Europa e Conference League, torna in campo laA. Stasera, 14 marzo 2025, si parte conin programma alle 20:45 allo stadio Luigi Ferraris tra, rispettivamente al 12° e al 16° posto della Classifica.in tv e streamingIl match trache apre la 29esima giornata diA sarà visibile sia su Dazn che su Sky (canale Sky Calcio 202 e Sky Sport 251). Per quanto riguarda lo streaming, la partita sarà disponibile anche su Now e su SkyGo. Le probabili formazioni di(4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj; Miretti, Malinovskyi, Zanoli; Pinamonti. Allenatore: Vieira.(4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente.