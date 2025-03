Inter-news.it - Serie A, calendario anticipi-posticipi 31ª-33ª giornata: incastri Inter

Leggi su Inter-news.it

Ecco ildegli31ª-33ªdiA, appena diramata dalla Lega Calcio. Di seguito glidell’. Non del turno in programma fra due settimane, dopo la sosta per le nazionali, bensì per i tre successivi: per l’sarà un periodo molto fitto, con anche la doppia sfida di Champions League col Bayern Monaco e i derby di Coppa Italia col Milan. Si giocherà anche prima e dopo Pasqua.A –TRENTUNESIMAGenoa – Udinese venerdì 4 aprile ore 20:45Monza – Como sabato 5 aprile ore 15Parma –sabato 5 aprile ore 18Milan – Fiorentina sabato 5 aprile ore 20.45Lecce – Venezia domenica 6 aprile ore 12.30Empoli – Cagliari domenica 6 aprile ore 15Torino – Verona domenica 6 aprile ore 15Atalanta – Lazio domenica 6 aprile ore 18Roma – Juventus domenica 6 aprile ore 20.