Ilnapolista.it - Serie A, anticipi e posticipi: Bologna-Napoli lunedì 7 aprile, Napoli-Empoli il 14 e Monza-Napoli il 19

Leggi su Ilnapolista.it

La LegaA ha comunicato le date e gli orari delle tre giornate di campionato di. Si va dalla 31esima alla 33esima giornata. La novità è che si giocherà il giorno di Pasqua (20prossimo) con tre match in programma:-Inter,-Venezia e Milan-Atalanta. Non accadeva dal lontano 1978, 47 anni fa.Il calendario dideldalla 31esima giornata diA alla 33esimaPer ilsarà in ciclo di partite importante. Si parte il 7con la trasferta a. Poi la squadre di Conte ritorna tra le mura amiche del Maradona per sfidare l’. Infine la trasferta a.L’Inter invece ha un programma più ostico, al di là degli impegni inA. Sfiderà il Parma al Tardini il 5, poi Inter-Cagliari il 12e infinte-Inter il 20