Serie A 29ª giornata | giocatori e allenatori diffidati e squalificati

Al via stasera il weekend diA, con la ventinovesimadi campionato: questa la lista agcon tutti ie gliA –29ªGENOA-LECCE venerdì 14 marzo ore 20.45Genoa (prossima partita Juventus in trasferta): Aaron Martin.Genoa: nessuno.Lecce (prossima partita Roma in casa): Santiago Pierotti, Hamza Rafia, Ylber Ramadani.Lecce: nessuno.MONZA-PARMA sabato 15 marzo ore 15Monza (prossima partita Cagliari in trasferta): Andrea Carboni, Georgios Kyriakopoulos.Monza: nessuno.Parma (prossima partita Verona in trasferta): Pontus Almqvist, Botond Balogh, Hernani, Mandela Keita.Parma: Simon Sohm (una), Alessandro Vogliacco (una).