Serie A 2024 - 2025, Calendario dalla 29a alla 33a Giornata diretta tv DAZN e Sky Sport

Tutta laA Enilive è solo su7 partite in esclusiva e 3 in co ? esclusiva a. Attiva ora. Pasqua con laA Enilve! L’ultima volta che laA era scesa in campo nel giorno di Pasqua, correva l’anno 1978 ed era domenica 26 marzo. In quel caso giocarono tutte le squadre partecipanti al campionato e, per rimanere sull’attualità, l’Inter vinse a Bergamo, 1-0 contro l’Atalanta con rete di Oriali al 77’.In questo caso si giocheranno tre sfide, che però potrebbero essere molto importanti per il destino del campionato, ma vediamo il programma completo.La 31^prende il via venerdì 4 aprile con Genoa-Udinese alle 20.45. il giorno successivo il programma si apre alle 15.00 con Monza Como per proseguire alle 18.00 con Parma-Inter e alle 20.45 con Milan-Fiorentina. Domenica all’ora di pranzo in campo Lecce e Venezia, mentre alle 15.