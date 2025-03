Biccy.it - Serale di Amici 24: online la foto dello studio

Manca una settimana al ritorno deldi24 e oggi, nel quotidiano andato in onda, abbiamo visto alcuni alunni fare il loro ingresso nelloche è stato leggermente cambiato.Sono rimaste le tre poltrone in pelle rossa riservate ai giudici (i nomi al momento sarebbero due: Cristiano Malgioglio per torna per il suo terzo anno consecutivo e Amadeus al suo debutto, mentre sarebbe tutt’ora top secret). Le tre postazioni al di dietro dei giudici che ospiteranno le tre squadre con i loro professori e ovviamente le due scrivanie al lato, dove si metteranno i professori con i loro team quando saranno chiamati a sfidarsi. Il tutto circondati da sette file di pubblico che dalla tv sembreranno essere un’arena.di24, chi sarà il terzo giudice dopo Malgioglio e Amadeus?Chi sarà il terzo giurato? C’è chi dice che potrebbe essere Fedez, che di recente è stato alla corte di Maria De Filippi come giurato di canto.