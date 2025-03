Corrieretoscano.it - Senza biglietto sul treno aggredisce gli agenti Polfer: arrestato

Leggi su Corrieretoscano.it

GROSSETO – Si rifiuta di pagare ildele dopo la multa si rifiuta di scendere:per la resistenza agliintervenuti sul posto. Ladi Grosseto haun 23enne per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il passeggero sprovvisto diera già stato sanzionato dal capoma si è rifiutato di scendere dal convoglio arrecando disturbo agli altri passeggeri. A seguito del comportamento dell’uomo il capoha richiesto l’intervento dellache è intervenuta alla stazione di Grosseto per far rispettare i regolamenti previsti sui treni.Nonostante l’arrivo degliil 23enne ha perseverato nel suo atteggiamento pretendendo di proseguire il viaggio fino a Livornotitolo di viaggio. Nel tentativo di farlo scendere uno degli operanti si è procurato lesioni guaribili in cinque giorni a causa della forte resistenza opposta dall’uomo.