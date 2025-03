Abruzzo24ore.tv - Sentenza shock: ergastolo per Marco Bianchi, 28 anni al fratello

Roma - La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha emesso unadefinitiva per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto nel settembre 2020 a Colleferro.è stato condannato all', mentre alGabriele sono stati inflitti 28di reclusione. Le condanne per gli altri due imputati, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, rispettivamente a 23 e 21, sono divenute definitive. La notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, Willy Monteiro Duarte, giovane di origini capoverdiane residente a Paliano, perse la vita in seguito a un violento pestaggio a Colleferro, in provincia di Roma. Il suo tentativo di difendere un amico in difficoltà si concluse tragicamente, suscitando profonda commozione nell'opinione pubblica italiana. Il processo di primo grado si concluse con la condanna all'per i fratelli, mentre Belleggia e Pincarelli ricevettero pene rispettivamente di 23 e 21