Quotidiano.net - Sentenza appello bis: la madre di Willy Monteiro Duarte spera in un cambiamento dei fratelli Bianchi

"Le condanne non ci ridaranno. Mi auguro che questi ragazzi apprezzino il fatto di essere vivi con un famiglia che li può vedere e sentire la loro voce. A noi diè rimasta solo una fotografia e la sua voce è solo un ricordo lontano". Lo dice Lucia,didopo ladell'bis per iMarco e Gabriele. "Mi auguro che iimparino a rispettare gli altri e a fare in modo che un altra famiglia non viva quello che abbiamo vissuto noi", aggiunge.